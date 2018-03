DIRECT. Regardez les hommages aux victimes des attaques de l'Aude

Ce qu'il faut savoir

Les derniers hommages et les obsèques des quatre personnes tuées par le jihadiste Radouane Lakdim ont lieu jeudi 29 mars à Carcassonne et Trèbes, près d'une semaine après les attentats de l'Aude. Le Premier ministre Edouard Philippe, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb et la ministre de la Justice Nicole Belloubet assisteront aux cérémonies de Trèbes, au lendemain de l'hommage national rendu mercredi à Paris au colonel Arnaud Beltrame.

Une minute de silence. A Trèbes, petite ville située à une dizaine de kilomètres de la cité médiévale de Carcassonne, un hommage aux victimes civiles sera rendu à 9h30 avec salut au drapeau, Marseillaise, dépose de fleurs et minute de silence.

Une victime toujours dans un état grave. De nationalité portugaise, le conducteur de la voiture où se trouvait Jean Mazières, 61 ans, a été atteint d'une balle dans la tête. Il est toujours dans un état grave.

L'enquête se poursuit. Les enquêteurs ont libéré un jeune de 17 ans, présenté comme un ami de Radouane Lakdim, faute "d'élément l'incriminant à ce stade". La compagne du tueur a elle été mise en examen pour "association de malfaiteurs terroristes en vue de préparer des crimes d'atteintes aux personnes".