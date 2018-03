Attentats dans l'Aude : regardez en direct la conférence de presse du procureur François Molins

Ce qu'il faut savoir

Où en est l'enquête sur les attentats dans l'Aude ? Le procureur de la République de Paris, François Molins, doit s'exprimer, lundi 26 mars à 19 heures, sur les avancées des investigations. Les enquêteurs cherchent toujours à déterminer les raisons du passage à l'acte de l'assaillant jihadiste, Radouane Lakdim, qui a assassiné quatre personnes, et à trouver d'éventuelles complicités.

Deux personnes en garde à vue. La compagne du jihadiste a été interpellée vendredi soir tandis qu'un ami de Radouane Lakdim a, lui, été arrêté dans la nuit de vendredi à samedi.

Un hommage national rendu mercredi à Arnaud Beltrame. Une cérémonie d'hommage national au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, tué après s'être substitué à une otage, aura lieu mercredi à partir de 11h30 aux Invalides. Le président Emmanuel Macron prononcera un éloge funèbre de l'officier de gendarmerie, qui a succombé samedi matin à ses blessures.

Les proches d'Arnaud Beltrame s'expriment. "Il voulait toujours aller plus loin, plus vite, plus fort", a expliqué la mère d'Arnaud Beltrame dimanche. "Je souhaite que son geste puisse réunir tout le monde, qu'il ne soit pas mort pour rien", a-t-elle ajouté. "C'est le geste d'un gendarme et le geste d'un chrétien", a déclaré son épouse lundi.