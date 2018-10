Attentats dans l'Aude : six personnes placées en garde à vue

Le 23 mars 2018, quatre personnes étaient tuées dans des attaques terroristes à Trèbes et Carcassonne dans l'Aude. Dans le cadre de l'enquête, six personnes ont été placées en garde à vue ce mardi.

L'enquête sur les attaques terroristes de Trèbes et Carcassonne avance. Six personnes ont été interpellées et placées en garde à vue dans l'enquête sur les attentats commis en mars 2018, a appris franceinfo de source judiciaire mardi 16 octobre.

Ces gardes à vue ont été décidées sur commission rogatoire des juges d'instruction, précise cette source judiciaire.

Le 23 mars 2018, Radouane Lakdim a tué quatre personnes dans l'Aude, avant d'être abattu par le GIGN. Il a entamé son équipée meurtrière en volant une voiture à Carcassonne, en tuant le passager. Il s'est ensuite attaqué au supermarché Super U de Trèbes, abattant un salarié et un client. Il a tiré sur le lieutenant-colonel Beltrame, déclenchant l'assaut du GIGN qui l'a abattu, au cours duquel un gendarme a été blessé. L'officier est mort des suites de ses blessures. Il a été élevé au grade de commandeur de la Légion d'honneur à titre posthume.