Attaques terroristes dans l'Aude : l'hommage national au gendarme Arnaud Beltrame aura lieu mercredi matin aux Invalides à Paris, annonce l'Elysée

Emmanuel Macron prononcera un éloge funèbre.

La cérémonie d'hommage national au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, qui s'est substitué à une otage lors de l'attentat contre le Super U de Trèbes (Aude), aura lieu mercredi à 11h30 aux Invalides à Paris, a annoncé l'Elysée lundi 26 mars. Cette cérémonie publique d'hommage aura lieu en présence de la famille du gendarme ainsi que celles des trois autres victimes des attaques terroristes de l'Aude. Emmanuel Macron y prononcera un éloge funèbre. Il sera accompagné de son épouse, précise le communiqué de l'Elysée.

L'autopsie du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, tué après s'être livré à Radouane Lakdim pour sauver une otage, a mis en évidence des lésions par balles non létales et "révélé une plaie gravissime de la trachée et du larynx par arme blanche".

L'officier de gendarmerie, qui aurait eu 45 ans en avril, a succombé samedi à ses blessures. Sa mort a suscité une immense émotion et des hommages dans tout le pays pour un homme "tombé en héros".