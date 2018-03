Attaques terroristes dans l'Aude : "héros", "bravoure","sacrifice"... La France rend hommage au gendarme Arnaud Beltrame

Arnaud Beltrame est "tombé en héros", a salué le président de la République. Les drapeaux de la gendarmerie seront mis en berne.

"Je"Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame nous a quittés." Il n'est pas encore six heures du matin, samedi 24 mars, quand le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, annonce la terrible nouvelle. "Mort pour la patrie. Jamais la France n’oubliera son héroïsme, sa bravoure, son sacrifice." La veille, le gendarme s'était offert au terroriste comme otage dans le supermarché de Trèbes. Sa mort, quelques heures plus tard, a endeuillé la France.

Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame nous a quittés.

Mort pour la patrie.

Jamais la France n’oubliera son héroïsme, sa bravoure, son sacrifice.

Le coeur lourd, j’adresse le soutien du pays tout entier à sa famille, ses proches et ses compagnons de la @Gendarmerie de l’Aude. pic.twitter.com/I1h8eO7f9a — Gérard Collomb (@gerardcollomb) 24 mars 2018

Arnaud Beltrame est "tombé en héros", a salué le président de la République, Emmanuel Macron. Il "mérite respect et admiration de la nation tout entière", a-t-il ajouté, dans un communiqué. En quelques heures, c'est une grande partie de la classe politique qui a rendu hommage à ce "héros".

Un "héros français"

Le président des Républicains, Laurent Wauquiez a honoré un "héros français". L'ancien candidat à la présidentielle, Benoît Hamon s'est, de son côté ,"incliné devant la bravoure et le sacrifice d'Arnaud Beltrame".

"Toutes nos pensées vont vers ses proches, tout notre respect aux forces de l’ordre qui risquent leur vie pour nous protéger", a tweetée Marlene Schiappa, secrétaire d'Etat chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes.

Tant de bravoure, tant de dévouement forcent l’admiration.

Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame est et restera notre héros national.

Toutes nos pensées vont vers ses proches, tout notre respect aux forces de l’ordre qui risquent leur vie pour nous protéger. https://t.co/5ZuzyJ9IQb — MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) 24 mars 2018

"Au nom de la représentation nationale j’adresse mes plus sincères condoléances à la famille, aux proches et aux collègues du lieutenant-colonel de Gendarmerie Arnaud Beltrame et la plus haute reconnaissance pour son acte héroïque face à la barbarie", a déclaré François de Rugy, président de l'Assemblée nationale.

Les drapeaux de la gendarmerie seront mis en berne

"Je m'incline devant le courage, le sens du sacrifice et l'exemplarité de cet officier qui a donné sa vie pour la liberté des otages, a tweeté Richard Lizurey, général français de la Gendarmerie nationale dont il est le directeur général. L'ensemble des drapeaux et étendards de la gendarmerie sera mis en berne aujourd'hui."

#DGGN C'est avec une très vive émotion que je souhaite rendre solennellement hommage à l'héroïsme de notre camarade A.Beltrame décédé cette nuit. Je m'incline devant le courage, le sens du sacrifice et l'exemplarité de cet officier qui a donné sa vie pour la liberté des otages. pic.twitter.com/GnzmXWuFOX — GendarmerieNationale (@Gendarmerie) 24 mars 2018

Sur les réseaux sociaux, des centaines d'anonymes ont aussi salué la mémoire du lieutenant-colonel, alors que son nom fait aussi la une de nombreux médias étrangers.