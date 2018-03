Attaques dans l'Aude : "J’ai vu la barbe, les cris et le flingue, j’ai compris tout de suite" raconte le vigile du Super U

François, vigile au Super U de Trèbes, dans l'Aude, était présent lorsque le preneur d'otages est entré dans le magasin, vendredi.

Trois personnes ont été tuées et seize autres blessées, dont deux grièvement, dans les trois attaques perpétrées, vendredi 23 mars, dans l'Aude. Le suspect, abattu par les gendarmes du GIGN, est un Franco-Marocain de 25 ans, Redouane Lakdim, connu des services de renseignement. La section antiterroriste du parquet de Paris est saisie de la fusillade et de la prise d'otages dans l'Aude. Le groupe État islamique a revendiqué les attaques.

François est l'un des vigiles du Super U de Trèbes, près de Carcassonne, où a eu lieu la troisième attaque. L'assaillant est entré dans le supermarché vers 11h du matin. "J’ai vu la barbe, les cris et le flingue, j’ai compris tout de suite", se souvient François au micro de franceinfo. Il dit avoir entendu les coups de feu et vu "une personne qui criait et tirait dans le magasin avec deux personnes à terre".

"Le danger, on le connaît"

François raconte encore que le preneur d'otages lui "a tiré deux fois dessus". Le vigile est ensuite parvenu à faire sortir plusieurs otages : "J’ai évacué le personnel et quelques clients pour les éloigner de la zone", affirme-t-il, estimant avoir permis à une vingtaine de personnes de quitter le Super U.

"Il tirait encore, donc je n’ai pas traîné. Ça va vite. On n’a pas le temps de réfléchir, on fait demi-tour et on part ", a-t-il ajouté. Pour François, "on a l’habitude de voir ça à la télé maintenant. Le danger on le connaît".