Arnaud Beltrame : l'adieu de ses frères d'armes

Un drapeau français posé sur un cercueil, celui du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame. Sur le tarmac de l'aéroport de Carcassonne (Aude), six gendarmes portent la dépouille de leur frère d'armes, mort en héros lors de l'attentat de Trèbes (Aude). Une cérémonie d'hommage loin des caméras, et de longues minutes de silence. Accompagné par ses proches, le cercueil est transporté dans un avion militaire, direction Paris.

Élevé au grade de colonel

Il sera accueilli par le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, et le directeur général de la gendarmerie. À cette occasion, Arnaud Beltrame sera décoré à titre posthume des médailles de la sécurité intérieure, de la gendarmerie nationale, et de celle pour acte de courage et de dévouement. Il sera élevé au grade de colonel.