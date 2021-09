Procès des attentats du 13-Novembre : la justification de Salah Abdeslam est "bidon" et donne "la nausée", estime un avocat des parties civiles

L'explication des attentats du 13-Novembre donnée par Salah Abdeslam pendant le procès ce mercredi est "bidon" et donne "la nausée", a commenté l'avocat de l'association 13onze15 Fraternité-Vérité et de 114 parties civiles Maître Jean Reinhart sur franceinfo. Il a lui-même perdu son neveu pendant l'attaque du Bataclan.

"Il [Salah Abdeslam] cherche une explication qui est bidon. C'est de la nausée que nous avons en entendant de tels propos, confie l'avocat, mais, peu importe, le processus de parole est en route et donc un processus éventuellement d'apparition d'une certaine vérité."

"Il a enfin reconnu sa responsabilité, c'est une première" Jean Reinhart à franceinfo

Néanmoins, le conseil retire une "satisfaction" de cette audience car le principal suspect "reconnaît ses responsabilités" en disant que l'État islamique voulait cibler la France en représailles de l'intervention française en Syrie et en Irak.

"Il s'est exprimé très calmement, avec beaucoup de clarté et il a enfin reconnu sa responsabilité, c'est une première", observe l'avocat. "On est assez habitués maintenant aux procès terroristes et les accusés sont beaucoup à dénier leurs responsabilités. Là, Salah Abdeslam a reconnu qu'il voulait frapper la France. On aurait aimé bondir sur le micro et lui poser 152 questions."