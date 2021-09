Vidéo Procès des attentats du 13-Novembre : "Quand on attaque la France, la France riposte", Jean-Yves Le Drian répond à Salah Abdeslam

Procès des attentats du 13-Novembre : "Quand on attaque la France, la France riposte", Jean-Yves Le Drian répond à Salah Abdeslam

"Quand on attaque la France, la France riposte", a déclaré Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, jeudi 16 septembre sur franceinfo. Il était interrogé sur les propos de Salah Abdeslam au procès des attentats du 13-Novembre. Ce dernier a tenté d'expliquer sa participation aux attentats comme conséquence de l'intervention militaire de la France contre l'Etat islamique en Irak et en Syrie.

"Je rappelle que c'est Daech qui nous a déclaré la guerre, c'est Daech qui nous a considérés comme son ennemi", insiste Jean-Yves Le Drian. "Ce que cette personne a oublié, dit-il en parlant de Salah Abdeslam, c'est qu'avant les attentats du 13-Novembre, il y avait ceux de janvier contre Charlie Hebdo."

"Quand on déclare la guerre et qu'on vient la porter sur notre territoire, on riposte." Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères à franceinfo

Préfèrerait-il que Salah Abdeslam garde le silence lors de ce procès ? "Je n'ai pas intervenir dans le déroulé d'un procès, il fait ce qu'il estime devoir faire", répond le ministre des Affaires étrangères. Jean-Yves Le Drian, qui était ministre de la Défense en 2015, indique ne pas avoir reçu de convocation pour témoigner dans ce procès. Que dirait-il s'il devait s'exprimer à la barre ? "Je dirais ce que j'ai fait, ce que j'ai vécu et les raisons pour lesquelles nous sommes intervenus."