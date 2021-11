Procès du 13-Novembre : le journal de bord d'un ex-otage du Bataclan, semaine 9

Le 13 novembre 2015, David Fritz-Goeppinger est au Bataclan lorsque la salle de concert est attaquée par trois hommes, armés de fusils d'assaut et de ceintures explosives. "Plus jamais de ma vie je n'oublierai ces visages", confie David. Pris en otage pendant deux heures et demie, il pense à chaque minute que son heure est venue. Jusqu'à l'assaut des policiers de la BRI. Cette nuit-là, les attaques coordonnées sur le Stade de France, des terrasses du 10e et 11e arrondissement de Paris et le Bataclan, font 130 morts, dont 90 dans la salle de concert, et plus de 400 blessés. Près de six ans plus tard, c'est le procès de ces attentats qui se tient à Paris. David Fritz-Goeppinger, aujourd'hui photographe, a accepté de partager via ce journal de bord son ressenti, en image et à l'écrit, durant les longs mois que va durer le procès historique de ces attentats du 13-Novembre qui ont marqué la France. Voici son récit de la neuvième semaine.

Le soupir

Dans les couloirs du Palais de Justice de Paris. (DAVID FRITZ-GOEPPINGER POUR FRANCEINFO)

Mardi 2 novembre. Il est tôt lorsque j’arrive sur l’île de la Cité. Des amoureux prennent la pose entre les arbres de la place Dauphine. Des éclats de rire s’élèvent et au loin des sirènes chantent. Je sirote mon café en attendant une amie. Ces trois dernières nuits ont été peuplées de rêves des deux derniers mois. Je reconnais ici et là des lumières et des bribes de souvenirs évanescents du prétoire. J’ai l’impression que mon esprit peine à ordonner le souvenir de chaque journée. Ce quotidien chargé en questionnements existentiels et factuels facilite l’oubli et mon cerveau me le fait comprendre.

Le mois de novembre sera toujours la période de l’année où le temps s’arrête. Au moins pour une journée, le 13 du mois. Sur le calendrier figure un grand trou dans lequel nous tombons tous inéluctablement. Durant cette chute, nous trébuchons sur nos mémoires et nos douleurs. Depuis le 13-Novembre, notre quotidien s'est transformé en partition injouable tant et si bien que le onzième mois de l’année en est devenu le soupir. Nos regards sont tournés vers LA date fatidique. Cette attente anxieuse et fragilisante me renvoie à mon enfance, j’attendais, stressé, à la Saint-Sylvestre, le décompte. Aujourd’hui l’attente a changé et le décompte encore plus. Dans les limbes de mon esprit, la voix énonçant l’identité des personnes décédées au Bataclan l’a remplacée.

Aujourd’hui commence une nouvelle phase du procès, nous allons entendre les accusés sur leurs personnalités et leur curriculum vitae. J’ai quitté la place Dauphine depuis longtemps et je suis assis sur un banc dans la salle des pas perdus, une cohorte de journalistes se pousse dans l’espace qui leur est dédié face à l’entrée de la salle d’audience. Parties civiles, journalistes et avocats déjeunent des sandwichs achetés sur la route et tous les sièges autour de moi sont occupés. Pour ma part, je prends une pause dans l’écriture du billet pour y revenir plus tard.

Il est 17 heures quand je reprends.

Depuis le début de l’audience en septembre, les accusés étaient des silhouettes lointaines, enfermées dans la grande pièce vitrée, comme exclue du dialogue perpétuel dans le prétoire. À cette distance physique s’ajoute la distance psychologique. Les concernant, le seuil de ma compréhension est dépassé depuis longtemps et je laisse cela à d’autres. Malgré tout, nous sommes beaucoup de parties civiles à écouter attentivement leurs déclarations. J’étais installé aux côtés de Gwendal durant les deux premiers interrogatoires. Comme durant les dépositions précédentes, je décris les vêtements et la posture de la personne qui s’exprime sur mon carnet. Je tente quelques dessins aussi, tous ratés, j’aurai essayé, au moins. Ces interrogatoires nous plongent dans la construction personnelle des accusés. À travers les réponses aux questions, nous allons à la rencontre de leur passé, de leur famille et de leur enfance : qui sont-ils ? Où ont-ils grandi ?

Je sors de la salle des criées pour continuer l’écriture du billet. Durant les interrogatoires, des mots que l’on n’attend pas s’invitent : "boîte de nuit", "verre entre amis", "amour", "télévision"... Comme un écho des mots prononcés il y a quelques jours par les parties civiles. La violence de cette pensée me frappe, je ne m’y attendais pas. Mais j’imagine que c’est aussi cela, la manifestation de la vérité ? Je quitte la salle des pas perdus vers 18 heures, l'esprit embrouillé par cette nouvelle journée et son flot incessant de questions.

Nous sommes passés à l’heure d’hiver et il fait nuit. J’espère que dehors il ne pleut pas, au moins.