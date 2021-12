Procès du 13-Novembre : le journal de bord d'un ex-otage du Bataclan, semaine 14

Depuis le 8 septembre 2021 le procès des attentats du 13-Novembre se tient à Paris. David Fritz Goeppinger, victime de ces attentats est aujourd’hui photographe et auteur. Il a accepté de partager via ce journal de bord son ressenti, en image et à l'écrit, durant les longs mois que va durer ce procès fleuve. Voici son récit de la quatorzième semaine.

L’engrenage

Mercredi 15 décembre. Hier, le président a annoncé que l’audience d’aujourd’hui démarrerait à 14 heures en raison du mouvement de grève des magistrats et des greffiers. La sonnerie retentit et le président prend la parole pour dire son soutien au mouvement de grève : "Je sais depuis quarante ans que je fais ce métier que les conditions de travail dans lesquelles nous exerçons ce métier ne sont pas toujours les meilleures." Le banc des avocats des parties civiles en fait écho à travers la voix de maître Bibal, idem chez les avocats de la défense via maître Vettes.

Aujourd’hui, nous poursuivons l’audition des proches des terroristes. Les deux premiers témoins cités à comparaître sont auditionnés depuis des établissements pénitentiaires et sont parents. Une tonalité de téléphone résonne dans le prétoire lorsque le président lance la visioconférence afin de communiquer avec le premier témoin. Il s’agit de la sœur de deux hommes considérés comme les portes paroles de l’EI et qui ont revendiqué à travers des chants religieux les attentats du 13-Novembre.

C’est une chaise vide qui est projetée sur la toile derrière le président, une voix de femme dit : “Madame la témoin arrive.” Durant ce moment de flottement nous assistons à la bande son d’une prison. Des portes métalliques se claquent, des trousseaux de clés et des bruits de pas résonnent au loin. Quelques minutes après, la témoin prend place. Elle nous raconte la radicalisation de tous les membres de sa famille : “On s’est convertis en 1999. On était en quête de spiritualité. [...] et on cherchait une réponse à 'Pourquoi on était sur Terre'.” La limpidité et l’apparente sincérité qu’elle instille dans chacune des réponses aux questions du président et des parties me surprennent. Jusqu’ici, la plupart des proches témoignant semblaient moins à l’aise et ne s'étalaient pas vraiment sur leurs émotions ou jugements. Mais ici, nous sommes réellement plongés dans la construction radicale et la transformation d’une famille entière. Après plusieurs heures de déposition et de réponses s'ensuit le témoignage de sa fille, également incarcérée pour avoir rejoint Daech de juillet 2014 à fin 2017. Le tableau qu’elles dressent semble être celui d’un abysse infini dans lequel toute la famille s’est plongée, sorte d’engrenage infini. Le témoin suivant est l’ex-petite amie d’un des deux terroristes qui nous a retenus en otage dans le "Couloir" du Bataclan le 13-Novembre. Je déploie tous mes efforts pour rester concentré afin d’écouter sa déposition. Derrière ses mots, nous avons accès à des tranches de sa vie et de sa radicalité. Concernant l’intention de son ex-petit ami de partir rejoindre l’EI, elle dira : “Ils se sont rendus en Syrie par curiosité, de base, mais ils se sont retrouvés dans un engrenage.” A la question d’une des deux assesseures sur les raisons de son départ : "Il n'est clairement pas parti offrir des fleurs.”

L’écoute, toute l’après-midi des témoignages de proches des terroristes me pèse et je préfère arrêter l’écriture là pour aujourd’hui, je range mes affaires et quitte la salle des criées et réalise que l'audience vient de prendre fin. Sur la photographie du jour, la “statue à la main coupée ” qui trône à l’angle de l’un des couloirs du Palais de Justice.

À demain.

Statue au Palais de Justice de Paris. (DAVID FRITZ-GOEPPINGER POUR FRANCEINFO)