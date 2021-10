Procès des attentats du 13-Novembre : une nouvelle journée éprouvante pour les victimes

Un moment d'horreur et très impressionnant pour les victimes et parties civiles lors du procès des attentats du 13-Novembre. "Quatre minutes trente d'extraits captés par un dictaphone au sein du Bataclan, où l'on entend les terroristes revendiquer, en direct, leur massacre 'pour la Syrie et pour l'Irak', disent-ils", témoigne Éric Pelletier, journaliste France Télévisions, présent au Palais de justice de Paris, jeudi 28 octobre.

"Le premier qui se lève, je tire"

Parmi les éléments marquants dans ces enregistrements, le ton de la voix des terroristes, qui paraît calme et posé. "'On bombarde sur terre, on n'a pas besoin d'avions', disent-ils", rapporte Éric Pelletier. Une attaque menée contre la France et qui aurait pour responsable François Hollande, d'après les enregistrements. Une phrase sanglante a également marqué les esprits : "Le premier qui se lève, je tire". "Ces tirs, au coup par coup, dont on sait maintenant que chacun est mortel", ajoute le journaliste. L'enregistrement a été diffusé sur demande d'une association de victimes.