Procès des attentats du 13-Novembre : testé positif au Covid-19 fin décembre, Salah Abdeslam pourra comparaître à l'audience jeudi

Fin du chapitre ? Salah Abdeslam, le principal accusé du procès des attentats du 13 novembre 2015 qui avait été testé positif au Covid-19 fin décembre, est apte à comparaître à l'audience prévue jeudi, a annoncé mercredi 5 janvier le Parquet national antiterroriste (Pnat).

"D'un point de vue sanitaire, rien ne s'oppose à son extraction le jeudi 6 janvier 2022 pour la reprise de l'audience", a ajouté le Pnat dans un communiqué, en citant le président de la cour d'assises spéciale, Jean-Louis Périès.

Le communiqué du Pnat ne précise pas si Salah Abdeslam a été testé négatif à un nouveau test PCR. Selon le Pnat, un complément d'expertise médicale doit toutefois avoir lieu mercredi.

Son avocate soutenait mardi qu'il n'était pas en état de comparaître

Alors qu'une première expertise effectuée lundi avait conclu que Salah Abdeslam était "apte tant sur le plan médical que sanitaire à assister aux audiences de la cour d'assises", son avocate avait soutenu mardi que son client n'était pas en état de comparaître.

Seul membre encore en vie des commandos jihadistes qui ont fait 130 morts et des centaines de blessés à Paris et Saint-Denis en novembre 2015, Salah Abdeslam, qui ne s'est plus présenté à l'audience depuis le 25 novembre, a été testé positif au Covid-19 le 27 décembre.

L'accusé est détenu dans la prison de Fleury-Mérogis (Essonne), au sud de Paris, où plusieurs foyers de contaminations ont été détectés ces dernières semaines. A l'isolement, le prisonnier peut recevoir ses avocats et côtoie quotidiennement des surveillants.