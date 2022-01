Prix franceinfo de la BD d'actualité : "La Cellule" de Soren Seelow, Kévin Jackson et Nicolas Otéro remporte le prix de l'édition 2022

La Cellule décrit sur près de 250 pages, la course contre la montre engagée entre les services français et européens de renseignement et le groupe de terroristes auteurs des attentats du 13 novembre 2015, piloté par le groupe État islamique depuis la Syrie.

Le 28e Prix franceinfo de la Bande Dessinée d'actualité et de reportage est attribué à La Cellule de Soren Seelow, Kévin Jackson et Nicolas Otéro (éditions Les Arènes), mardi 11 janvier. Le jury des journalistes de franceinfo salue un document exceptionnel, fruit d'un travail journalistique extrêmement maîtrisé, soutenu par une mise en scène glaçante et estime qu'au moment où se tient le procès des attentats du 13 novembre 2015, ce livre apporte des révélations et assemble tous les éléments du puzzle géopolitique qui ont mené aux meurtres.

La Cellule décrit, parfois heure par heure, sur près de 250 pages, la course contre la montre engagée entre les services français et européens de renseignement et un petit groupe de terroristes piloté par l'État islamique depuis Raqqa, en Syrie. Le graphisme d'après les photos de Nicolas Otéro renforce le réalisme de cette enquête vertigineuse est formidablement documentée.

Les autres BD en compétition

Les autres BD sélectionnées pour ce prix étaient À la maison des femmes de Nicolas Wild (Delcourt), Flic de Valentin Gendrot et Thierry Chavant (Goutte d'Or), Hong Kong, cité déchue de Kwong-Shing Lau (Rue de l'échiquier), Lanceurs d'alerte de Flore Talamon et Bruno Loth (Delcourt), Le Choix du chômage de Benoît Collombat et Damien Cuvillier (Futuropolis), Le Droit du sol d'Etienne Davodeau (Futuropolis), Le Monde sans fin de Jean-Marc Jancovici et Christophe Blain (Dargaud), Sortie d'usine de Benjamin Carle et David Lopez (Steinkis), Un coin d'humanité de Kek (First éditions), Une histoire du nationalisme corse de Hélène Cnostanty et Benjamin Adès (La Revue Dessinée-Dargaud).