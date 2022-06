Procès des attentats du 13-Novembre : Salah Abdeslam condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté incompressible

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #13_NOVEMBRE

: Ce live est terminé. Voici le point sur l'actualité de la journée :



• Le dernier survivant des commandos du 13-Novembre, Salah Abdeslam, a été condamné à la perpétuité, avec une période de sûreté incompressible. Les autres accusés ont écopé de peines allant de deux ans de prison à la perpétuité.



• L'action climatique de la France est toujours "insuffisante", juge le Haut Conseil pour le climat. L'autorité indépendante appelle à un "sursaut de l'action climatique" dans notre pays.



• Une enquête pour "tentative de viol" a été ouverte contre le ministre Damien Abad, annonce le parquet de Paris. Une plainte avait été déposée en début de semaine.



• L'Assemblée continue d'élire ses cadres. Six vice-présidents ont été élus cette après-midi : Valérie Rabault (PS), Caroline Fiat (LFI), Elodie Jacquier-Laforge (MoDem), Naïma Moutchou (Horizons), Sébastien Chenu (RN) et Hélène Laporte (RN).





: Bonsoir @Guillaume. Il est encore un peu tôt pour le savoir. Pour l'instant, aucun accusé ne l'a fait. Ils ont un délai de 10 jours pour prendre leur décision.

: Sait-on si des condamnés vont faire appel ?

: Le procès historique s'est achevé ce soir. Si la cour d'assises spéciale de Paris a suivi les réquisitions à l'encontre de Salah Abdeslam et de Mohamed Abrini, elle s'est montrée plus clémente à l'égard de certains accusés. Compte-rendu d'audience par nos journalistes Catherine Fournier et Violaine Jaussent.







(ELISABETH DE POURQUERY / FRANCEINFO)

: "Le verdict est accompagné d'un soulagement, mais un soulagement à deux niveaux. C'est un soulagement parce que c'est la fin d'une procédure très longue pour nous, parties civiles. On a dû suivre ce procès pendant neuf mois, avec des moments très intenses. Et le soulagement parce que, pour moi, il y a un verdict qui permet d'incarner une responsabilité."



Sur franceinfo, le père d'Hugo, tué au Bataclan, réagit au verdict de ce soir.

: Bonsoir @Marcel. Oui, c'est prévu, mes collègues Catherine Fournier et Violaine Jaussent sont en train de préparer un compte-rendu de ce verdict historique. Patience ;-)





: Bonsoir FI, un article résumant les peines de chacun des prévenus du procès des attentats du 11 novembre sera-t-il publié ?

: « J’aurais eu plus de doutes que la cour sur les qualifications mais la cour a fait preuve de nuances pour les peines prononcées », ajoute Georges Salines. #13Novembre

: Les derniers mots (de ce LT) reviennent @GeorgesSalines qui a perdu sa fille au Bataclan : « Je suis heureux que les enfants d’Abdellah Chouaa et d’Ali Oulkadi puissent retrouver leur père. Mais je ne serai jamais satisfait avec la peine de perpétuité incompressible » #13Novembre

: Adrien Sorrentino, avocat d’Abdellah Chouaa, se réjouit de savoir que son client « restera libre ». Mais il affirme qu’il n’est pas « improbable » qu’il fasse appel : « Nous aurons encore à devoir combattre car monsieur Chouaa n’est pas un terroriste. » #13Novembre https://t.co/WzlV6Zjef6



: « Malgré le poids et l’émotion la cour a fait la part des choses, c’est ce que la justice pouvait faire de mieux. La cour n’a pas suivi le réquisitoire qui était extrêmement sévère », ajoute à ses côtés son confrère Isa Gultaslar, qui défend également Sofien Ayari. #13Novembre

: « Juridiquement nous avons été entendus à moitié », estime Ilyacine Maallaoui, l’un des avocats de Sofien Ayari, qui a « la sensation » d’avoir été « écouté » par la cour. #13novembre https://t.co/R2FsR7J7Sw

: Voici d'autres réactions, glanées à la sortie de l'audience par notre journaliste Violaine Jaussent.

: "Il a eu la plus grosse des peines alors que ce n'est pas le génie du mal. J'ai peur que derrière cette peine il se glorifie de ça ou des gens le glorifient parce qu'il a eu la timbale."



Sur franceinfo, ce survivant du Bataclan réagit au verdict contre Salah Abdeslam.

: "On peut se poser la question de savoir s'il avait tenu une arme entre les mains et s'il avait tiré sur quelqu'un à bout portant, de combien aurait été la peine ?"



Sur franceinfo, cette avocate d'un des prévenus réagit au verdict contre son client, condamné à perpétuité. Il a accompagné le commando jusqu'à Paris, sans participer aux attaques.

: Le soulagement est visible sur le visages des trois accusés qui comparaissaient libres. Même si la cour les a reconnus coupables d'association de malfaiteurs terroriste, ils ne retourneront pas en prison #13novembre #verdict

: A l’extérieur de la salle d’audience c’est l’effervescence, les interviews se multiplient face à la nuée de caméras. Mais à l’intérieur, l’atmosphère est calme. Les accusés sont encore dans le box. Ils discutent avec leurs avocats. #13novembre

: Nos deux journalistes sont toujours sur place et vous racontent l'ambiance après ce verdict historique.

: Félicitations pour le travail de la justice... en espérant que les familles des victimes du 13 Novembre seront apaisées ,et pourront faire enfin leur deuil sereinement.

: magnifique témoignage, et belles paroles d'espoir pout toutes les victimes en général

: Merci pour les verdict en direct, merci pour votre super boulot, j ai pleuré d émotions devant ces résultats, je pense à tous ceux qui sont morts et aux victimes

: Merci FI pour cette couverture remarquable du procès !

: Vous êtes nombreux dans les commentaires à réagir à ce verdict historique. Merci pour vos messages, que je transmets à mes collègues qui ont suivi le procès.

: Prenons quelques secondes pour résumer ce verdict historique :



• Le principal accusé, Salah Abdeslam, a été condamné à la peine maximale, la prison à perpétuité avec une période de surêté incompressible.



• Mohamed Abrini, "l'homme au chapeau", a été condamné la réclusion criminelle à perpétuité, avec une période de sûreté de 22 ans.



• Au total, les cinq magistrats professionnels ont prononcé des peines allant de deux années d'emprisonnement à la perpétuité à l'encontre des 20 accusés jugés depuis septembre, dont six par défaut.

: Et voici une autre réaction d'un rescapé du Bataclan, au micro de franceinfo. Il s'agit de David Fritz-Goeppinger, qui a tenu un journal de bord du procès sur notre site.



(FRANCEINFO)

: Des parties civiles et leurs avocats réagissent à l’extérieur de la salle d’audience. « C’est un verdict que tout le monde va accepter et y trouvera ce qu’il est venu chercher », dit une partie civile, qui se dit « soulagée ». #13Novembre

: L'énoncé du verdict est terminé, l'audience est terminée. Des parties civiles réagissent auprès de notre journaliste Violaine Jaussent.

: Quant aux cinq autres accusés absents (présumés morts),Oussama Atar (commanditaire des attentats), Aref Dibo,Omar Darif (Ahmad Alkhald) et les frères Clain, ils sont condamnés à la perpétuité incompressible avec interdiction définitive du territoire français #13novembre #verdict

: Ahmed Dahmani (incarcéré en Turquie) est condamné à 30 ans de réclusion criminelle avec période de sûreté des deux tiers, interdiction définitive du territoire français #13novembre #verdict

: Farid Kharkhach est condamné à 2 ans d’emprisonnement #13novembre #verdict

: Hamza Attou est condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis, et une interdiction du territoire français pendant 10 ans #13novembre #verdict

: Ali Oulkadi est condamné à 5 ans d'emprisonnement, dont 3 ans de sursis #13novembre #verdict

: Abdellah Chouaa est condamné à 4 ans d'emprisonnement, dont 3 ans de sursis, avec interdiction du territoire français pendant 10 ans #13novembre #Verdict

: Mohammed Amri est condamné à 8 ans d’emprisonnement, interdiction définitive du territoire français #13novembre #verdict

: Voici la suite des condamnations :

: Salah Abdeslam devient le cinquième condamné de l'histoire pénale française à écoper de cette peine de perpétuité incompressible. Les quatre précédents étaient Pierre Bodein, dit "Pierrot le fou", Michel Fourniret, Nicolas Blondiau et Yannick Luende Bothelo. Des criminels condamnés pour meurtre et viol.

: Qu'est-ce que la perpétuité incompressible, à laquelle vient d'être condamné Salah Abdeslam ? Le 11 juin, après les réquisitions, nous vous expliquions le principe de cette peine dans cet article. En bref, il ne pourra demander un hypothétique aménagement de peine qu'après trente ans de détention.

: Osama Krayem et Sofien Ayari sont condamnés à 30 ans de réclusion avec période sûreté des deux tiers. #13novembre

: Mohamed Abrini est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans. #13novembre

: Salah Abdeslam est condamné à la perpétuité incompressible, conformément aux réquisitions du parquet.

: Bonsoir . Les accusés peuvent faire appel, c'est leur droit comme pour toute procédure. Mais cela ne veut pas dire qu'un nouveau procès serait aussi long. Je vous poste la réponse de ma collègue Catherine Fournier à ce sujet tout à l'heure : "Même si la salle d'audience conçue spécialement pour les grands procès d'attentats terroriste est prévue pour rester en place jusqu'aux appels, il est peu probable que l'envergure soit la même a priori. Les accusés ne feront peut-être pas tous appel, tout comme le parquet, des peines prononcées, même s'ils le peuvent. Et les parties civiles qui ont déjà affronté dix mois de procès seraient certainement moins nombreuses. A titre d'exemple, deux des onze personnes condamnées au procès des attentats de "Charlie Hebdo", Montrouge et l'Hypercacher ont fait appel. L'audience ne se tiendra que sur deux mois (contre quatre en première instance), du 12 septembre au 21 octobre prochains".

: Les accusés pourront-ils faire appel et ainsi relancer un procès long ?

: A propos de Farid Kharkhach, la cour déclare qu'il est "l'intermédiaire entre les faussaires et la cellule terroriste", mais qu'"aucun élément ne permet d’établir qu'il pouvait faire le lien avec la nature terroriste des attentats". D'où l'exception faite pour lui. #13novembre

: La cour estime aussi qu'Ali Oulkadi avait "connaissance de la radicalisation" de Brahim Abdeslam et de sa "destination finale, à savoir la Syrie" et "il a rejoint Salah Abeslam et Hamza Attou dans un café dans lequel se trouvait Salah Abdeslam après les attentats" #13novembre

: Tout comme Abdellah Chouaa, qui, selon la cour, "connaissait le but du voyage de Mohamed Abrini" et "a ainsi apporté une aide logistique à l’ensemble de la cellule jihadiste". #13novembre

: Quant à Mohammed Amri, "il avait conscience de la participation de Salah Abdeslam dans les attentats qui venaient d’être commis". #13novembre

: La lecture du verdict se poursuit, avec notamment l'accusé qui était venu exfiltrer Salah Abdeslam juste après les attentats.

: Yassine Atar est, lui, reconnu coupable d'association de malfaiteurs terroriste criminelle car "plusieurs témoignages confirment des éléments de radicalisation à son propos". En outre, "la cour a retenu des contacts avec les frères El Bakraoui". #13novembre

: La cour a retenu la participation d'Ali El Haddad Asufi à l'association de malfaiteurs terroriste criminel "du fait de multiple contacts à une époque" où "sont radicalisés" les frères El Bakraoui, logisticiens des attentats #13novembre

: Pour Sofien Ayari, la cour aussi a retenu la complicité de meurtre. Elle estime qu'il formait "un véritable binôme avec Osama Krayem" et que ces éléments "permettent de dire qu’il s’est rendu complice des crimes terroristes" perpétrés le #13novembre