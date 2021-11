DIRECT. Procès des attentats du 13-Novembre : les accusés, dont Salah Abdeslam, vont être interrogés pour la première fois

Ce qu'il faut savoir

Une nouvelle séquence s'ouvre au procès des attentats du 13 novembre 2015. Après cinq semaines de témoignages des parties civiles, la cour d'assises spéciale va auditionner, du mardi 2 novembre au vendredi 5 novembre, les 14 accusés présents au procès, les six autres étant absents et jugés par défaut. La cour entendra Salah Abdeslam, seul membre des commandos du 13-Novembre encore en vie, dès mardi après-midi. Au cours de cet interrogatoire de personnalité, le principal accusé pourra notamment être questionné sur sa vie, son parcours, sur sa famille ou ses proches. Suivez son audition dans notre direct.

"On a visé la France, et rien d'autre." En septembre, quelques jours après l'ouverture du procès, la parole avait été donnée aux accusés pour qu'ils expriment leur position sur les faits qui leur sont reprochés, dans le cadre d'une brève déclaration. "On a attaqué la France, visé la population, des civils, mais il n'y avait rien de personnel", avait alors affirmé Salah Abdeslam, justifiant les attentats du 13-Novembre par l'intervention militaire française contre l'Etat islamique en Syrie. "On a visé la France, et rien d'autre", avait-il insisté.

L'"homme au chapeau" de Bruxelles également entendu. Trois autres interrogatoires sont prévus mardi : ceux de Farid Kharkhach, Yassine Atar et Mohamed Abrini. Ce dernier est "l'homme au chapeau" aperçu sur des images de vidéosurveillance de l'aéroport de Bruxelles-Zaventem, lors des attentats qui ont frappé la capitale belge, en mars 2016. Cet ami d'enfance des frères Abdeslam est soupçonné d'avoir aidé à la préparation des attentats du 13-Novembre.

Les faits seront abordés en janvier. Les 14 accusés seront de nouveau auditionnés par la cour en janvier 2022, pour une nouvelle série d'interrogatoires qui portera cette fois sur les faits.