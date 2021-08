Le soir du 13 novembre 2015, Sonia regarde le match France Allemagne dans son salon. Une première explosion retentit à 21h16, puis plusieurs attentats ont lieu à Paris, faisant 130 morts et plusieurs centaines de blessés. Ce soir-là, elle héberge une amie, Hasna Aït Boulahcen, et celle-ci fait une remarque qui la surprend : "C'est des mécréants, ils vont tous mourir", crie-t-elle, morte de rire. Deux jours plus tard, Hasna Aït Boulahcen lui demande de la conduire jusqu'à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), où elle doit aller chercher un vague cousin. Celui-ci la guide au téléphone d'une manière très suspecte, et lorsqu'elles le rejoignent, la jeune femme lui saute dans les bras en l'appelant Abdelhamid.

Sonia a alors compris qu'il s'agissait du terroriste le plus recherché de France, l'un des coordonnateurs des attaques, Abdelhamid Abaaoud. "Sa ceinture explosive était bien apparente, on ne pouvait pas la rater", raconte ce témoin clé. Menacée de mort si elle parle, Sonia décide quand même de tout raconter à la police. "J'y vais parce que je me dis que même si je dois mourir, il ne faut pas qu'il y ait d'autres gens qui meurent", lance-t-elle. Son témoignage a permis à la police de traquer le terroriste jusqu'à sa dernière planque à Saint-Denis, où il mourra dans un assaut lancé par les forces de l'ordre.

"Je n'ai pas de vie, je n'existe plus"

La vie de Sonia ne sera plus jamais la même. C'est une femme en danger, la justice en fera le premier témoin protégé en France. Mais les déménagements, les changements de nom ne suffisent pas, selon elle : "Je me suis retrouvée retirée de chez moi, sans famille, sans amis, sans idendité, sans rien. Je n'ai pas de vie, je n'existe plus. On ne peut pas dire qu'on a une nouvelle vie basée sur un mensonge. On vous invente un passé qui n'est pas crédible et qui ne va pas avec votre vie", raconte-t-elle.

Pourtant, Sonia veut se rendre au procès pour "faire face" aux accusés. Un passage obligé pour elle "car il faut leur montrer qu'on n'a pas peur". Elle assure ne rien regretter. Pour la jeune femme, empêcher un terroriste de frapper à nouveau était une évidence.