Quatre ans de prison requis à l'encontre de Jawad Bendaoud, jugé pour "recel de malfaiteurs terroristes"

Le parquet a requis, mardi 6 février, quatre ans de prison contre Jawad Bendaoud, jugé à Paris pour avoir fourni un logement à deux jihadistes auteurs des attentats du 13-Novembre. Le procureur a demandé la même peine pour Mohamed Soumah, qui avait eu un rôle d'intermédiaire.

Jugés pour "recel de malfaiteurs terroristes", ils encourent six ans de prison. Le ministère public a en revanche requis la peine maximale, cinq ans de prison avec mandat de dépôt, contre Youssef Aït Boulahcen, le cousin du cerveau présumé des attentats, jugé pour "non-dénonciation de crime terroriste".

Réquisitoire : "on a des éléments troublants, mais pas suffisamment pour affirmer avec certitude que Mohamed Soumah et #Jawad Bendaoud savaient qu'ils apportaient leur aide [aux terroristes]."

Réquisitoire : " #Jawad Bendaoud ne savait pas précisément à qui il avait affaire ... il n'a pas le comportement d'individu qui vient en aide à Abdelhamid Aaaoud et Chakib Akrouh."

#Jawad "n'aurait pas hébergé ces deux hommes pour une somme aussi modeste. 50 euros avec lesquels il achète du cannabis et un sandwich. Ce qui m'aurait plus inquiété c'est s'il l'avait fait gratuitement ou pour bcp bcp plus cher" -réquisitoire