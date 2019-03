Jawad Bendaoud condamné en appel à un an de prison pour "menaces de mort"

Le "logeur" des terroristes du 13-Novembre avait menacé de mort une des victimes des attentats, lors de son procès, le 5 décembre 2018.

Il reste en prison. Jawad Bendaoud a été condamné, mercredi 27 mars, à un an de prison avec maintien en détention par la cour d'appel de Paris pour des "menaces de mort" contre une victime des attentats du 13-Novembre. Cette condamnation intervient deux jours avant la décision dans son procès en appel pour "recel de malfaiteurs terroristes". Après avoir été relaxé dans ce dossier en février 2018, il a en effet été rejugé en novembre et décembre pour avoir logé deux jihadistes du 13-Novembre, dont Abdelhamid Abaaoud, l'un des cerveaux présumés des attaques qui ont fait 130 morts à Paris et Saint-Denis en 2015.

"Tu vas voir ce que je vais te faire !"

C'est à la sortie de ce procès, le 5 décembre 2018, qu'une altercation s'était produite entre Jawad Bendaoud, qui comparaissait alors libre, et Sarah Z., une victime des attentats qui venait de témoigner. Celle-ci l'a accusé de l'avoir menacée de mort dans les couloirs du palais de justice : "Je vais te tuer ! Tu vas voir ce que je vais te faire !" aurait-il dit. Jawad Bendaoud a nié avoir tenu ces propos. Lors du premier procès pour "menaces de mort", le 11 décembre, il a affirmé lui avoir dit : "Evite de dire que je suis coupable alors que tu ne sais pas si je suis coupable."

La condamnation a été aggravée en appel, passant de 6 mois de prison à un an avec maintien en détention. Il sera donc dans le box des prévenus vendredi pour entendre la décision de la cour d'appel. Il a toujours clamé son innocence, affirmant qu'il ne savait pas que les deux hommes qu'il hébergeait étaient des jihadistes du 13-Novembre. Il encourt six ans de prison.