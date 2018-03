Terrorisme : quelle menace en France ?

La dernière attaque terroriste sur le sol français remonte au mois d'octobre dernier. Sur le parvis de la gare Saint-Charles, à Marseille (Bouches-du-Rhône), un homme poignarde deux jeunes filles de 20 et 21 ans. Il est abattu quelques minutes plus tard par des militaires en patrouille, les deux jeunes filles ne survivront pas. Deux mois plus tôt, une voiture fonce sur des militaires de l'opération Sentinelle à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) et fait six blessés. Dans les deux cas, il s'agit de passages à l'acte isolés perpétrés par des individus résidents sur le territoire français.

Deux attentats déjoués cette année

Pour faire face, les autorités tentent de repérer les individus radicalisés, à un degré ou à un autre. Ils seraient 20 000 en France, parmi lesquels 323 djihadistes revenus depuis la Syrie ou l'Irak. Selon le ministère de l'Intérieur, deux projets d'attentats ont été déjoués depuis le début de l'année, contre un complexe sportif et contre des forces armées.

