La réaction de la police après l'attaque au couteau à Paris a été "mesurée et hyper efficace", salue l'ancien patron du Raid

Jean-Michel Fauvergue a félicité dimanche sur franceinfo "l'action de la police" dont les équipes sont "de mieux en mieux formées" face au risque terroriste.

L'auteur de l'attaque au couteau à Paris samedi 12 mai, qui a fait un mort et quatre blessés, a été abattu en moins de neuf minutes. "La réaction a été très rapide, mesurée, et hyper efficace", a souligné dimanche sur franceinfo le député LREM de Seine-et-Marne Jean-Michel Fauvergue. "On peut saluer, féliciter l'action de la police dans ce domaine-là", dont les équipes sont "de mieux en mieux formées" a ajouté l'ancien patron du RAID.

Le "terrorisme low-cost" comme principale menace

"Depuis un peu plus de deux ans, la mise en place d'un nouveau schéma national d'intervention fait que ceux qui arrivent en premier peuvent intervenir immédiatement et ne sont pas obligés d'attendre les forces spéciales de la police nationale ou de la gendarmerie nationale", a indiqué Jean-Michel Fauvergue. "Paris est innervée de patrouilles de police importantes", il y a donc "la possibilité de réagir très vite", a-t-il poursuivi.

Interrogé sur la menace terroriste, Jean-Michel Fauvergue souligne qu'il ne s'agit plus de "terrorisme de réseau" mais de "terrorisme réactif, que certains appellent 'low-cost' et qui se confirme puisqu'il s'agit d'un terroriste qui a utilisé uniquement un couteau".