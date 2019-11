DIRECT. Attentats du 13-Novembre : regardez les cérémonies d'hommage aux victimes

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #13NOVEMBRE

: La maire de Paris Anne Hidalgo a tweeté pour dire que la ville de Paris n'oublie pas les attentats qui ont plongé la ville dans le chaos et la terreur il y a quatre ans.

: Sur France Inter, Laurent Nuñez, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur, a assuré qu'environ 500 personnes sont détenus en France "pour des faits de terrorisme". Il a ajouté que "les sorties de prison, c'est environ une trentaine chaque année". "On a 1 000 personnes qui sont des détenus de droit commun et dont on a pu déceler une radicalisation pendant leur période d'incarcération", a-t-il poursuivi, comme on le précise dans cet article.

: Autre hommage, la ville de Paris a installé 90 clous de voirie, comme le nombre de victimes dans la salle, devant le Bataclan qui mèneront à la plaque commémorative située dans le square qui jouxte le bâtiment. Vous pouvez suivre notre direct.

: Les commémorations ont débuté aux abords du Stade de France en présence des ministres Nicole Belloubet et Christophe Castaner. Le groupe Eagle of Death Metal, qui jouait le 13 novembre 2015 au Bataclan, a twitté en hommage à la France.

: Il est 9 heures, l'heure de faire le point sur l'actualité.



Quatrième anniversaire des attentats du 13-Novembre qui ont fait 130 morts. Des cérémonies auront lieu tout au long de la matinée en présence des ministres Nicole Belloubet et Christophe Castaner, du secrétaire d'Etat Laurent Nuñez et de la maire de Paris Anne Hidalgo.



Aujourd'hui débutent les premières auditions publiques, devant les caméras du pays, au Congrès américain dans le cadre de l'enquête visant à destituer le président républicain, soupçonné d'abus de pouvoir et de collusion avec l'Ukraine.



Le maire LR de Levallois-Perret Patrick Balkany sait aujourd'hui si sa deuxième demande de mise en liberté est acceptée, après sa condamnation dans le volet blanchiment de son procès.



Aujourd'hui sort le nouveau film de Roman Polanski, J'accuse, alors que le réalisateur est à nouveau accusé de viol. Hier soir, ungroupe de féministes a bloqué l'avant-première du film, dont voici la critique.

: Invité de BFMTV, l'ancien président de la République François Hollande est revenu sur la triste soirée du 13 novembre 2015 pendant laquelle il était au Stade de France. Rapidement mis au courant de ce qui se jouait, il s'est demandé "quand est-ce que ça va s'arrêter ?".

: Quatre ans après les attentats du 13-Novembre 2015, Sébastien Boussois, chercheur en sciences politiques à l’ULB à Bruxelles a fait état de menaces persistantes contre la France. "La France reste la cible numéro un", estime-t-il au micro de franceinfo.











: Sur France Inter, Laurent Nuñez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur assure aujourd'hui que l'état de la menace terroriste "reste maximal", quatre ans après les attentats du 13-Novembre. "Le niveau de la menace est toujours aussi élevé. La menace a évolué, elle n'a plus la même forme. Il faut être toujours aussi vigilant", poursuit-il comme on l'indique dans cet article.

: "C'est un bruit de palettes qu'un magasinier va décharger qui peut faire penser à une détonation. Cet espèce de souvenir comme un boulet au pied qui va vous poursuivre tout le temps. C'est pour ça que je l'appelle le monstre. Et j'ai abandonné toute idée de m'en débarrasser. Je ne pense pas qu'on puisse s'en débarrasser. Mais j'ai l'espoir de pouvoir vivre avec."



Guillaume fait partie de la cinquantaine de rescapés qui se sont signalés en 2019 auprès du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme.

: Quatre ans après les attentats de Paris qui ont fait 130 morts, Guillaume rescapé du Bataclan est parvenu à reprendre sa vie durant deux ans et demi, avant un "retour de bâton" particulièrement violent. Vous en saurez plus en découvrant son témoignage.

: Bonjour @Nicolas, effectivement aujourd'hui, c'est le quatrième anniversaire des attentats du 13 novembre 2015 qui ont fait 130 morts à Paris et à Saint-Denis. Des cérémonies auront lieu tout au long de la matinée, en présence des ministres Nicole Belloubet et Christophe Castaner, du secrétaire d'Etat Laurent Nuñez et de la maire de Paris Anne Hidalgo. Vous pouvez lire également sur notre site le témoignage d'un des rescapés du Bataclan.

: Vous connaissez la suite, c'est évidemment le point sur l'actualité en ce début de matinée.



• La ministre de l'Enseignement supérieur a dénoncé hier soir les dégradations commises en marge des manifestations qui ont eu lieu dans plusieurs facs pour protester contre la précarité étudiante après l'immolation par le feu d'un jeune homme à Lyon.