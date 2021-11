Attentats du 13-Novembre : Eric Zemmour déclenche la colère d'une association de victimes après ses propos devant le Bataclan

"Vous êtes un profanateur de sépultures." Arthur Dénouveaux, le président de l'association Life for Paris, a réagi samedi 13 novembre aux propos d'Eric Zemmour devant le Bataclan. Le polémiste a, une nouvelle fois, critiqué l'action de François Hollande, président de la République il y a six ans lors de cette soirée dramatique des attentats qui ont fait 130 morts.

RT svp. @ZemmourEric vous êtes un profanateur de sépulture. Aucun politique n’avait jamais parlé un 13 novembre sur un des sites visés. https://t.co/GY2RvVERIw — Arthur Dénouveaux (@Arthur_Dvx) November 13, 2021

"L’ancien président de la République a dit lui-même qu’il savait que des terroristes seraient infiltrés parmi les migrants et il n’a pas arrêté le flot des migrants (...). Donc François Hollande n’a pas protégé les Français et a pris une décision criminelle de laisser les frontières ouvertes", a affirmé le polémiste devant la salle de concert où 90 personnes ont été tuées. Vendredi lors de son meeting à Bordeaux, il s’en était déjà pris à l'ancien président : "Il savait qu’il y aurait des terroristes mais il n’a rien fait. Il était au courant du danger et il a préféré que des Français meurent plutôt que d’empêcher des migrants d’entrer en France."

"Insultant" et "faux"

Lors de leur hommage samedi, le Premier ministre, Jean Castex, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, la ministre déléguée à la Citoyenneté, Marlène Schiappa, ou encore la maire de Paris, Anne Hidalgo, n'avaient pas pris la parole. Le polémiste, lui, ne les a pas imités. "Aucun politique n’avait jamais parlé un 13 novembre sur un des sites visés", s'est indigné Arthur Dénouveaux. "Lamentable et indigne, pour les victimes. Insultant pour le président François Hollande et faux", avait critiqué Juliette Méadel, l’ex-secrétaire d’Etat chargée de l’aide aux victimes, en réaction aux paroles du polémiste en Gironde.

Lamentable et indigne, pour les #victimes. Insultant pour le #PRESIDENT @fhollande et FAUX : les terroristes du #13Novembre2015 ne sont pas des migrants, la plupart sont #Français. @ZemmourEric doit retirer ses propos et s'excuser. pic.twitter.com/9ZWsXgrqW2 — Juliette Méadel (@juliettemeadel) November 13, 2021

Face à ces attaques, François Hollande, qui a témoigné cette semaine lors du procès des attentats, a répondu auprès de BFMTV. "J'ai pris des décisions, et le sens de mes décisions était d'assurer la sécurité et la protection de nos concitoyens, de lutter contre le terrorisme islamiste et de veiller à l'unité de notre pays, à ce qu'il réagisse comme un bloc, qu'il n'y ait pas de fracture, de rupture, a-t-il affirmé, toutes les polémiques, qui sont sciemment entretenues, n'ont qu'un seul but : éviter que nous soyons cohérents, unis face à ce drame."