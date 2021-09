13-Novembre : Manuel Valls annonce porter plainte contre un documentaire diffusé sur Arte

"Une mise en cause aussi violente qu'odieuse". L'ancien Premier ministre, Manuel Valls, a annoncé, jeudi 16 septembre, son intention de porter plainte pour "diffamation publique envers une personne publique" contre la chaîne Arte. Cette dernière a diffusé le 3 septembre un documentaire sur les attentats du 13 novembre, Les ombres du Bataclan, qui prête à l'ancien Premier ministre des calculs électoraux dans sa gestion de l'attentat.

Dans le documentaire « Les ombres du Bataclan », diffusé le 3 septembre, il est affirmé que j’aurais privilégié comme Premier ministre des intérêts électoraux au détriment de l’efficacité des interventions des forces de l’ordre lors de la nuit des attentats du 13 nov 2015. [2/4] — Manuel Valls (@manuelvalls) September 16, 2021

Cela revient à m’imputer un cynisme quasi diabolique puisque je n’hésiterais pas à sacrifier des vies humaines sur l’autel d’un tortueux calcul électoral.

Ces propos dépassent largement les limites admissibles de la liberté d’expression. [3/4] — Manuel Valls (@manuelvalls) September 16, 2021

Dans ce documentaire, un témoin anonyme, présenté comme un "ancien officier de renseignement", questionne le choix de la Brigade de recherche et d'intervention (BRI) pour intervenir au Bataclan et mettre fin à la prise d'otages. "À ce moment-là, nous étions dans un contexte particulier : nous avions Manuel Valls qui, en tant que Premier ministre, visait clairement le poste de président de la République, explique ce témoin. Il avait besoin de s’accaparer les bonnes grâces des policiers, ce qui n’était pas gagné. ​​​​​Il fallait qu’il mette en avant des policiers sur une intervention, quitte à ne pas faire intervenir certains et à en privilégier d’autres, comme par exemple la BRI".

Ce n'est pas la première fois que ce documentaire, réalisé par Francis Gillery avec l'aide de l'ancien député Les Républicains Georges Fenech, est critiqué. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, Bernard Cazeneuve, avait exprimé Europe 1 sa "nausée" face à ce film. Le journaliste spécialisé Matthieu Suc avait lui dénoncé "le ton complotiste" et la "qualité discutable de la plupart des intervenants". Après l'annonce de son dépôt de plainte, Manuel Valls a reçu le soutien du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et de son prédécesseur, Christophe Castaner.