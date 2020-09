VIDEO. Attaque à Paris : "Il y a une hypocrisie massive sur des mineurs étrangers isolés dans notre pays", juge l'eurodéputé LR François-Xavier Bellamy

"Éric Ciotti [député LR] ne dit pas que ce monsieur [le suspect principal arrêté] n'est pas mineur, il dit qu'il y a un problème majeur de pseudo mineur isolé", a défendu samedi 26 septembre sur franceinfo l'eurodéputé LR François-Xavier Bellamy, en réaction au tweet d'Éric Ciotti, qui estimait vendredi que "ce terroriste est le pur produit de la filière d’immigration de pseudos mineurs isolés", après l'attaque au couteau rue Nicolas Appert à Paris qui a fait 2 blessés graves.

Ce terroriste est le pur produit de la filière d’immigration de pseudos mineurs isolés



Vu sa photo il n’était certainement pas mineur il y a 3ans



Quelle naïveté! Remettons en vigueur les tests osseux pour déterminer l’âge réel comme je l’ai demandé plusieurs fois à l’Assemblée https://t.co/PTNPFjn8dE — Eric Ciotti (@ECiotti) September 25, 2020

"Ça n'est pas qu'Éric Ciotti qui le dit, appuie François-Xavier Bellamy, c'est aussi la préfecture de police de Paris qui le dit, parce qu'aujourd'hui, 60% des violences commises dans l'espace public à Paris le sont par des mineurs étrangers non accompagnés".

Le gouvernement est "coupable" de permettre "le regroupement familial" de ces familles

Alors qu'Éric Ciotti demandait également de remettre en place les tests osseux pour les étrangers isolés dont on douterait de la minorité, l'eurodéputé LR a taclé "l'hypocrisie massive sur les mineurs étrangers isolés dans notre pays".

La préfecture de police de Paris demande à la mairie de Paris de faire ce travail, de vérifier qu'ils sont bien mineurs, ce que la mairie de Paris, par pure idéologie, se refuse à faire. François-Xavier Bellamy, eurodéputé LR à franceinfo

François-Xavier Bellamy poursuit et assure que "beaucoup d'entre eux ne sont de toute évidence pas des mineurs et profitent en réalité de la tolérance incroyable que nous avons à l'égard du statut qu'ils se voient reconnaître", alors que, insiste le député européen, "tout le monde sait" qu'ils ne sont pas mineurs. François-Xavier Bellamy insiste et estime que "le gouvernement actuel est coupable d'une faute très grave sur ce sujet, puisqu'il y a quelques mois, à travers la loi asile immigration, il a étendu le regroupement familial des mineurs en permettant à ces mineurs de faire venir toute leur famille".