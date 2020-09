DIRECT. Attaque visant "Charlie Hebdo" : la garde à vue de l'ancien colocataire du suspect principal a été levée

L'Arménie a décrété ce matin la loi martiale et la mobilisation générale de la population masculine de plus de dix-huit ans. Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a appelé sa population à "être prête à défendre la patrie sacrée". "L'armée azerbaïdjanaise combat aujourd'hui sur son territoire, défend son intégrité territoriale, porte des coups dévastateurs à l'ennemi. Notre cause est juste et nous allons vaincre", lui a répondu le président azerbaïdjanais, Ilham Aliev.