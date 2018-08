VIDEO. Deux ans après l'attentat, Nice tire son premier feu d'artifice sur la promenade des Anglais

Pour l'occasion, la préfecture a renforcé son dispositif de sécurité et fait installer des plots et des voitures anti-intrusions.

Pour la première fois depuis qu’un terroriste a foncé sur la foule le 14 juillet 2016, tuant 86 personnes et en blessant 206, un feu d’artifice a été tiré sur la promenade des Anglais, mercredi 15 août. Le feu a été tiré vers 22 heures au large d'Opéra plage et a duré une vingtaine de minutes, note France 3 Provence. Le thème était "Les héros".

Pour l'occasion, la préfecture avait renforcé ses effectifs : en plus des policiers municipaux, nationaux et des militaire, des agents de sécurité privés ont été mobilisés. Des plots et des voitures anti-intrusions ont été installés. Côté mer d'où le feu d'artifice a été tiré, une vedette côtière a patrouillé avec des embarcations de pompiers. Le spectacle a aussi été surveillé depuis le ciel avec un hélicoptère de la gendarmerie.

"On ne peut pas ce soir, alors que la Prom s’illumine à nouveau, ne pas penser aux 86 victimes, à leurs familles et à leurs proches ainsi qu’à tous les blessés de ce terrible attentat", a twitté le maire de Nice Christian Estrosi, présent sur la promenade.