Des roses et une colombe de la paix gisent devant la basilique Notre-Dame de Nice (Alpes-Maritimes). Un an après l'attentat qui a touché la basilique et fait trois victimes, les riverains sont toujours marqués par ce triste évènement. "J'ai beaucoup de chagrin, il est absolument impensable, inadmissible, qu'on puisse tuer quelqu'un pendant qu'il est en train de prier", déclare une femme. Pour les politiques et les Niçois, c'est un moment de recueillement solennel.

Un "souvenir tragique" pour un proche d'une victime

C'était il y a un an : un terroriste tunisien, Brahim Aouissaoui, pénétrait dans la basilique et tuait trois personnes. Le mari de Nadine Devillers, une des trois victimes du terroriste garde un triste souvenir de cette journée tragique. "J'essaye de joindre Nadine, j'ai attendu 14 heures pour appeler les endroits où elle avait rendez-vous. Quand le premier à 9 heures m'a dit qu'elle n'est jamais venue, j'ai tout de suite compris", témoigne Joffrey Devillers. Un homme qui ne veut pas vivre dans la haine.