Attentat à Nice : la Turquie condamne l'acte, mais les tensions avec la France restent vives

La Turquie fait partie des pays qui ont fermement condamné l'attentat terroriste commis à Nice (Alpes-Maritimes) jeudi 29 octobre. "Cette condamnation est bienvenue", note Anne-Sophie Sebban-Bécache, chercheuse et spécialiste du Moyen-Orient. "Mais si l'acte terroriste a été condamné, il y a toujours ces accusations qui, aux yeux de la diplomatie française, demeurent inacceptables."



"Ce sont des discours dangereux"

La géopolitologue fait ici référence aux tensions très vives entre Paris et Ankara. Emmanuel Macron défend sans concession le droit à caricaturer le prophète Mahomet. Cela lui vaut de s'attirer les critiques de son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, qui joue à un jeu dangereux. "Le président turc essaie de se faire le leader du monde musulman et de cette campagne diffamatoire contre la France", rappelle Anne-Sophie Sebban Bécache. "Ce sont des discours dangereux qui attisent la haine et qui donnent du grain à moudre aux islamistes."

