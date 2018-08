Trappes : que sait-on de l'attaque au couteau ?

L'attaque au couteau de Trappes, dans les Yvelines survient au lendemain d'un nouveau message attribué à Abu Bakr al-Baghdadi, le chef du groupe État islamique. Pourtant, le parquet antiterroriste ne s'est pas saisi. "Pour l'heure, on ne peut pas à proprement parler d'attaque terroriste tout simplement parce que le parquet antiterroriste de Paris ne s'est pas saisi de l'affaire", explique Stéphanie Desjars, en direct sur place.

Sa mère et sa soeur tuées

"Les enquêteurs restent très prudents même s'ils vérifient les antécédents judiciaires de l'assaillant", poursuit la journaliste de France 3, avant de noter : "Ce qu'on sait en revanche avec certitude de cet individu, c'est qu'il était bien connu des services de police et qu'il avait un profil psychologique très fragile. Et récemment, il éprouvait des problèmes de couple. D'ailleurs, ces premières victimes décédées sont des membres de sa famille. Ce sont sa mère et sa soeur."