Ultra-gauche : sept personnes soupçonnées d'avoir projeté une "action violente" entendues par un juge antiterroriste

Neuf individus ont été interpellés mardi près de Toulouse, en région parisienne et en Dordogne. Lors des perquisitions, des armes et des produits pouvant entrer dans la composition d'engins explosifs ont été découverts.

Neuf individus âgés de 30 à 36 ans soupçonnés d'avoir projeté une "action violente", ont été interpellés mardi 8 décembre en région toulousaine, en région parisienne et en Dordogne, a appris France Télévisions de source proche de l'enquête, confirmant une information de BFM-TV. Interpellés par la direction générale de la Sécurité intérieure (DGSI) et placés en garde à vue, sept d'entre eux ont été déférés devant un juge d'instruction du pôle antiterrorisme et deux ont été remis en liberté ce vendredi, alors que l'enquête est diligentée par le Parquet national antiterroriste (PNAT).

Les sept personnes déférées sont suspectées de faits relevant d"association de malfaiteur terroriste criminelle". Elles sont également soupçonnées d'être proches de l'ultra-gauche. Lors des perquisitions, des armes et des produits pouvant entrer dans la composition d'engins explosifs ont été découverts. L'information judiciaire visera à déterminer le degré de préparation de leur projet et quelle était leur cible.