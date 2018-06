Tours : un homme tente d'agresser des passants avec un couteau et crie "Allah Akbar" aux policiers

Un individu a été appréhendé à Tours, après avoir agressé des passants au couteau à Tours, en Indre-et-Loire, ce mercredi.

Un homme a été interpellé mercredi 20 juin à Tours (Indre-et-Loire), après avoir tenté d'agresser des passants avec un couteau, rapporte France Bleu Touraine. Juste avant son arrestation, il a demandé aux policiers de lui tirer dessus en criant "Allah Akbar."

En début d'après-midi, l'homme âgé de 30 ans, torse nu et armé d'un couteau, a tenté de s'en prendre à des passants sur le pont de Fil. Il a même ceinturé un homme âgé et a tenté de le jeter par-dessus la rambarde du pont. Il n'y a finalement pas eu de blessé et il a été interpellé.

Connu de services de police

Le suspect est connu des services de police pour des faits de violence, mais n'est pas fiché S. Il va être vu dans le courant de la soirée par un médecin pour déterminer son état de santé mentale. Le parquet antiterroriste a été avisé mais pas saisi pour l'instant.

Pour l'heure, c'est la police judiciaire de Tours qui mène l'enquête. Elle lance un appel à témoins, pour ceux qui ont vu quelque chose ce mercredi en début d'après-midi. L'appel peut concerner aussi des victimes potentielles.