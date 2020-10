Samuel Paty : des dizaines de milliers de participants à l'hommage parisien

Place de la République, à Paris, les pavés ont vibré au son des applaudissements, dimanche 18 octobre. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont manifesté dans les rues de Paris. Comme un salut à Samuel Paty, assassiné pour avoir enseigné la liberté d'expression à ses élèves. Sous les masques, l'émotion est palpable sur tous les visages. "La France restera le pays des Lumières", peut-on lire sur les pancartes. Des milliers de Français sont venus défendre les valeurs de la République. "Je pense qu'en France, les Français doivent se rendre compte de la chance qu'il ont donc il faut manifester, être là et la défendre à tout prix. À tout prix, pour nos enfants", témoigne cette manifestante.

Des Français de toutes confessions, mais avant tout des citoyens préoccupés, étaient présents. "Je suis touché, car j'aurais pu être ce monsieur. Chacun de nous aurait pu être à la place de ce monsieur et s'il n'y a personne pour défendre et perpétuer le travail réalisé par ce monsieur, on n'aura plus de République", explique Mohamed Bajrafil, imam de la mosquée d'Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).

