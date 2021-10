Le Havre : un jeune homme interpellé, soupçonné de préparer une tuerie de masse dans son ancien lycée et dans une mosquée

Il a été mis en examen et écroué hier pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle" et placé en détention provisoire.

La DGSI a interpellé en début de semaine dans la région du Havre un homme âgé de 19 ans soupçonné de vouloir commettre une tuerie de masse dans son ancien lycée et dans une mosquée le 20 avril 2022.

Quand ils ont perquisitionné mardi à son domicile, les agents de DGSI ont saisi une vingtaine de couteaux, un fusil de chasse, une carabine et un pistolet à air comprimé. Ces armes appartiennent à son beau-père. Dans sa chambre, également, vingt cahiers que l’adolescent a remplis de sa prose raciste et de son admiration pour Hitler ou le terroriste norvégien Anders Breivik.

Date choisie : le 20 avril, anniversaire de la naissance de Hitler

Selon les enquêteurs, ce jeune fasciné par l’ultra-violence et le nazisme se dit victime par le passé de harcèlement scolaire et de violence sexuelle. Il projetait un massacre dans son ancien lycée et dans une mosquée le jour de l’anniversaire de la naissance d’Adolf Hitler, le 20 avril prochain. Soit quelques jours avant le second tour de la présidentielle. Il avait effectué des repérages autour de ces deux lieux.

C’est en épluchant les conversations sur le réseau Telegram d’une jeune radicalisée de 18 ans, écrouée en avril dernier pour un projet d’attentat contre une église dans l’Hérault, que la DGSI a eu la surprise de découvrir l’existence de ce jeune néo-nazi. La jeune femme échangeait avec lui sur le maniement des armes et les méthodes pour fabriquer une bombe artisanale.