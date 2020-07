L'ex-secrétaire d'Etat Laurent Nuñez nommé coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme

L'ancien secrétaire d'État à l'Intérieur prendra en main les questions de lutte contre le terrorisme auprès de l'Élysée. Laurent Nuñez remplace Pierre de Bousquet de Florian, devenu directeur de cabinet du nouveau ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

Après plus d'un an et demi de fonction du côté de la place Beauvau aux côtés de Christophe Castaner, l'ancien secrétaire d'Etat Laurent Nuñez a été nommé ce mercredi 15 juillet coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme (CNRLT). Un poste directement rattaché au Président de la République. La décision a été prise en Conseil des ministres, indique l'Elysée dans un communiqué.

Fin connaisseur des questions de sécurité

Âgé de 56 ans, il succède à Pierre de Bousquet de Florian, devenu directeur de cabinet du nouveau ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Laurent Nuñez était secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur dans le gouvernement d'Edouard Philippe. De 2017 à 2018, ce haut-fonctionnaire passé par des postes-clés de l'appareil policier avait occupé les fonctions de directeur général de la sécurité intérieure (DGSI).