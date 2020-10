DIRECT. Yvelines : le parquet antiterroriste saisi après le meurtre d'un enseignant en pleine rue

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CONFLANS

: "Je commençais un petit peu à avoir peur, et puis on a vu deux voitures de police qui cherchaient quelque chose. Alors on leur a indiqué, on leur a fait des grands gestes. J'ai prévenu ma mère après pour qu'elle s'enferme chez elle. Et puis elle m'a rappelé, elle me dit 'j'entends des coups de feu, j'entends des coups de feu'".



Une témoin jointe par France 2 raconte les instants qui ont suivi le meurtre de l'enseignant décapité, et l'intervention des policiers contre le suspect.



: Après son passage par la cellule de crise, Emmanuel Macron se rendra à Conflans-Sainte-Honorine, indique l'Elysée à France Télévisions.

: Emmanuel Macron se rend au ministère de l'Intérieur pour participer à la cellule de crise qui y a été ouverte, annonce l'Elysée. Quelques minutes plus tôt, Gérald Darmanin annonçait l'ouverture de cette cellule, "en lien avec le Président de la République et le Premier ministre". Le ministre de l'Intérieur, qui se trouvait en déplacement au Maroc, est rentré à Paris.

: Le suspect, lui, a été abattu à Eragny-sur-Oise par des policiers, qui ont tiré à dix reprises. Il était muni d'un couteau. Âgé de 18 ans, il avait selon nos informations publié une photo de son acte sur Twitter. On ignore pour l'instant s'il était connu des services de renseignement.

: La victime était, selon une source policière, un professeur d'un établissement de Conflans Saint-Honorine, à proximité duquel il a été retrouvé. Selon nos informations, il avait montré à ses élèves, lors d'un cours, des caricatures de Mahomet.

: Toujours selon une source policière, la victime n'a pas été égorgée mais décapitée. Si le suspect a été abattu à Eragny-sur-Oise (Val-d'Oise), la victime a été tuée dans la ville voisine de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines).

: Vous êtes nombreux à nous interroger sur des affirmations d'autres médias concernant ce meurtre à Eragny. Si elles ne sont pas dans ce direct, c'est que nous n'avons pas pu les confirmer pour l'instant. Tous les éléments dont nous avons la confirmation par une source officielle ou par nos propres sources sont dans les trois messages précédents.

: Le parquet antiterroriste annonce se saisir de l'enquête, ouverte pour "assassinat en relation avec une entreprise terroriste" et "association de malfaiteurs terroriste criminelle".

: Les faits se sont produits vers 17h dans cette commune de banlieue parisienne. Cette source policière ne confirme pas à l'heure actuelle que l'homme portant un couteau est l'auteur du ou des coups portés à l'homme égorgé.

: Un homme a été découvert égorgé dans une rue à Eragny (Val-d'Oise), a appris franceinfo de source policière. Un autre homme, porteur d'un couteau, qui se trouvait à proximité, a été abattu par la police, selon cette même source.