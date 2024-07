Terrasse percutée par une voiture à Paris : "l'acte pourrait être intentionnel", selon le parquet de Paris, qui requalifie l'enquête en assassinat et tentative d'assassinat

La garde à vue du suspect, sans antécédent judiciaire, a été levée et l'homme a été conduit en psychiatrie, a précisé le parquet, jeudi.

Un changement important. L'enquête ouverte après qu'une voiture a percuté une terrasse dans le 20e arrondissement de Paris a été requalifiée en assassinat et tentative d'assassinat, a annoncé le parquet de Paris, jeudi 18 juillet. Jusqu'à maintenant, l'enquête avait été ouverte pour homicide involontaire et blessures involontaires par conducteur.

L'acte du conducteur de 24 ans, qui a fait un mort et six blessés, "pourrait être intentionnel" au regard de "ses déclarations", a fait savoir la même source. La garde à vue du suspect, sans antécédent judiciaire, a été levée et il a été conduit en psychiatrie, a précisé le parquet. L'enquête a été confiée à la brigade criminelle.

"Cette requalification des faits a été opérée au regard des déclarations du mis en cause lors de sa garde à vue, laissant supposer que l'acte pourrait être intentionnel", a expliqué le parquet. "Les recherches autour de l'éventuelle présence d'un passager et s'agissant de la toxicologie du mis en cause, se poursuivent", a souligné le parquet de Paris.