Tempête Caetano : accident d'un car en Val-de-Marne, cinq personnes en urgence absolue

Un bus de tourisme a subi un grave accident entre Chevilly-Larue et L'Haÿ-les-Roses, dans la nuit du vendredi 22 novembre. Les pompiers recensent cinq personnes en urgence absolue, et 31 en urgence relative.

Un bus de tourisme a subi un grave accident entre Chevilly-Larue et L'Haÿ-les-Roses, dans la nuit du vendredi 22 novembre. Les pompiers recensent cinq personnes en urgence absolue, et 31 en urgence relative.

Un accident de car s'est produit dans la nuit du jeudi 21 au vendredi 22 novembre, entre Chevilly-Larue et L'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne). Le véhicule de la société Blablabus circulait sur l'autoroute A6B, en direction de Paris. Cinq personnes sont en urgence absolue et 31 autres en urgence relative. 37 passagers étaient à bord de ce bus de tourisme qui allait à Brest (Finistère). Au total, six véhicules sont impliqués. En plus du bus, quatre voitures et un deux-roues ont été touchés par le sinistre.

Une route verglacée

Cet accident est lié aux conditions météorologiques dégradées après le passage de la tempête Caetano. La route était verglacée. "Sauf erreur de ma part, il n'y a pas de victime trop importante, pas de décès sur cet accident", a déclaré le ministre des Transports François Durovray. Les circonstances exactes ne sont pas encore connues.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.