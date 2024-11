Où est passé le chien du vol AF1139 ? D'importants moyens sont déployés depuis plusieurs jours à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, au nord de Paris, pour tenter de retrouver une chienne qui erre depuis une semaine.

Amalka, âgée de deux ans, a réussi à s'échapper de sa cage de transport lors des opérations de déchargement d'un vol Air France en provenance de Vienne, mardi 19 novembre. À l'ouverture de la soute après l'atterrissage, la chienne, qui était sortie de sa cage, s'est enfuie sur les pistes. Depuis, tout est mis en œuvre pour tenter de la retrouver. La chienne a été aperçue plusieurs fois depuis mardi dernier, comme sur une vidéo où on la voit se balader au milieu des avions.

Sa propriétaire, Míša, est une touriste tchèque de 29 ans qui devait se rendre à Dallas, aux États-Unis, pour voir son compagnon. Face à cette situation, elle a décidé de rester sur place le temps de retrouver son chien. Air France prend les frais d'hôtels et de restauration à sa charge. "Je suis déprimée parce que ça fait une semaine que je vis à l'aéroport et je n'ai toujours pas mon chien", confie-t-elle.

Un important dispositif mobilisé

Au total, une vingtaine de personnes est mobilisée. Plusieurs battues ont été organisées avec du personnel et des volontaires de la compagnie aérienne, ainsi que la brigade des sapeurs pompiers de Paris et la gendarmerie du trafic aérien qui a même mobilisé un drone, en vain. Des bénévoles de l’association Cats in the Air se sont également portés volontaires pour rechercher l'animal disparu dans l’aéroport.

La chienne ne se laisse pas capturer, même par sa propriétaire. "Je me suis approchée d'elle très gentiment, raconte Míša, je l'ai appelée par son nom, mais c'est tellement de pression pour elle, elle n'avait jamais pris l'avion avant... Elle ne s'est jamais retrouvée dans un environnement si bruyant."

"J'ai l'impression qu'elle ne me fait pas confiance." Míša à propos de sa chienne Amalka à franceinfo

La touriste tchèque a été autorisée à se rendre sur les pistes pour tenter de retrouver sa chienne, ce qui "n'est pas anodin", selon Aéroports de Paris (ADP) car il faut une autorisation préfectorale. Son animal est capitale pour Míša, parce qu'elle souffre de trouble de l'attention : "Amalka est très importante pour ma thérapie. On est censé être ensemble en permanence car elle m'aide à me focaliser sur elle quand je perds ma concentration."

Air France assure comprendre et partager l'émotion de cette femme et indique n'avoir jamais mis autant de moyens pour retrouver un animal.