Suisse : quatre Français d'une même famille sont morts après une chute depuis le 7e étage d'un immeuble à Montreux

Les autorités locales parlent d'un "drame familial." Quatre membre d'une même famille sont morts après avoir chuté du septième étage d'un immeuble, depuis le balcon d'un appartement de Montreux (Suisse), annonce un communiqué du canton de Vaud, jeudi 24 mars. Les victimes sont toutes de nationalité française : un homme de 40 ans, son épouse de 41 ans, la sœur jumelle de celle-ci et la fille du couple, âgée de 8 ans. "Le fils, âgé de 15 ans, est hospitalisé dans un état grave", poursuit le communiqué.

Selon les premières investigations, deux gendarmes s'étaient rendus à leur domicile "pour exécuter un mandat d'amener délivré par la préfecture en lien avec la scolarisation à domicile d'un enfant". "Les gendarmes ont frappé à la porte et entendu une voix leur demandant qui était là. Après s'être annoncés, les gendarmes n'ont alors plus entendu de bruit dans l'appartement" et ont quitté les lieux. Entre-temps, un témoin avait appelé la Centrale vaudoise de police (CVP), vers 7 heures du matin, "pour signaler que des personnes étaient tombées depuis le balcon d'un appartement", poursuit le communiqué.

Une enquête a été ouverte par la justice suisse, qui a confié les investigations aux enquêteurs de la police de sûreté, afin de déterminer les circonstances exactes et les raisons de ce drame, poursuivent les autorités.