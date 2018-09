Somme : un adolescent de 13 ans mis en examen pour un viol et des agressions sexuelles sur une vingtaine d'enfants au sein d'un foyer

L'adolescent, qui ne vit plus actuellement au sein de l'établissement, avait entre 9 et 13 ans au moment des faits.

Un adolescent de 13 ans a été mis en examen pour un viol et plusieurs agressions sexuelles sur des mineurs à Argoules, à 35 kilomètres au nord d'Abbeville, dans la Somme, rapporte France Bleu Picardie jeudi 27 septembre.

Les faits se seraient produits à l'abbaye de Valloires, un foyer qui accueille des enfants en difficulté placés par l'aide sociale à l'enfance ou sur décision du juge. 22 victimes potentielles, de jeunes enfants pris en charge par le foyer, ont déjà été identifiées, selon le procureur de la République d'Amiens.

Une inspection lancée au sein du foyer

L'adolescent mis en examen, qui ne vit plus actuellement au sein de l'établissement, avait entre 9 et 13 ans au moment des faits, les plus anciens remonteraient à 2014.

En plus de l'enquête pénale, le conseil départemental de la Somme et la préfecture ont aussi lancé une inspection au sein de l'abbaye de Valloires pour déterminer une éventuelle responsabilité de l'établissement. Les premières conclusions devraient être rendues d'ici un mois.