Seine-Saint-Denis : une enquête ouverte après des dégradations sur la mosquée de Bondy

Le parquet de Bobigny indique qu'une enquête a été ouverte mercredi 29 juillet après des dégradations sur la mosquée de Bondy en Seine-Saint-Denis, rapporte ce jeudi France Bleu Paris. Elle a été confiée au commissariat de la ville. La mairie a demandé à la police municipale de renforcer la surveillance.

Le maire Les Républicains de la ville, Stephen Hervé, a relayé des photos sur Twitter, montrant plusieurs vitres du lieu de culte brisées. Il adresse "tout [son] soutien à la communauté musulmane de Bondy dont la mosquée a été vandalisée hier. J'espère que les auteurs de cet acte lâche et insensé seront rapidement retrouvés et remis à la justice".

Le Conseil français du culte musulman "condamne fermement l'acte de vandalisme dont a été victime la mosquée de Bondy" sur Twitter et "exprime son soutien total aux responsables et aux fidèles de la mosquée".

Tout mon soutien à la communauté musulmane de #Bondy dont la mosquée a été vandalisée hier.

J’espère que les auteurs de cet acte lâche et insensé seront rapidement retrouvés et remis à la justice.

Restons forts et unis face à l’intolérance. pic.twitter.com/VWTaDAA1Nd