Seine-Saint-Denis : un élu de Stains affirme avoir été touché par un tir de flashball le 14-Juillet, une enquête de police ouverte

Mehdi Messai, conseiller municipal délégué au droit aux vacances pour tous à la mairie de Stains (Seine-Saint-Denis), annonce avoir déposé plainte après avoir été blessé au bras par un tir de flashball, jeudi 14 juillet, lors d'incidents dans le quartier du Moulin Neuf."J’ai été touché par un tir de flash-ball du service BAC de la police nationale au niveau du bras sans gravité particulière (un bleu sur mon bras droit)", écrit-il sur Facebook et Twitter, vidéos à l'appui.

La nuit du 13-14 juillet, à Stains, nous étions avec le Maire @AzzedineTAIBI dans un quartier pour s’assurer que les opérations de sauvetage d’un incendie se déroulent pour le mieux.Un policier de la BAC a enclenché un tir de flash-ball/grenade inexpliqué.J’ai été blessé au bras. pic.twitter.com/yWZU4otNOY — Mehdi MESSAI (@Mehdi_Messai) July 15, 2022

L'élu affirme qu'il se trouvait avec le maire de Stains, Azzédine Taibi, et d’autres élus, Fodié Sidibe et Abdel Messoussi : "Nous faisions le tour de la ville suite aux différents incendies qui se sont déclarés pendant la nuit du 13-14 juillet". D'après les informations de France Bleu Paris, la tension montait alors dans le quartier entre les policiers venus protéger les pompiers et des jeunes qui lançaient des mortiers d'artifice.

Les élus s'assuraient notamment du bon déroulement des opérations de sauvetage après l'incendie d'un appartement dans le quartier du Moulin Neuf, précise Mehdi Messai : "Alors que nous étions à plus de 40 mètres, calmes et téléphones en mains, un policier de la BAC procède à une sommation expéditive en notre direction qui s’est traduite par un tir de flash-ball". Dans ce même message Facebook, il explique : "Nous n’avons même pas eu le temps de décliner nos identités d’élus que la sommation fut enclenchée".

"Fort heureusement, je m’en sors indemne"

Dans la vidéo postée sur Facebook par le conseiller municipal, on voit des policiers de la BAC au pied d'un immeuble, dont un équipé d'un flashball. Une voix hurle : "Ça recule ! Dernière fois ! Dernière fois. Ça recule ! Tout de suite ! Tout de suite !". Le policier tire immédiatement après cette brève sommation. Puis, on entend un "aïe". L'image n'est plus stabilisée et l'on comprend alors qu'un groupe de personnes s'enfuit en courant. "Ce tir aurait pu atteindre une autre partie de mon corps ou une autre personne avec des séquelles irréversibles, commente Mehdi Messai. Fort heureusement, je m’en sors indemne".

La direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne (DSPAP), qui dépend de la préfecture de police de Paris, a ouvert une enquête. Dans un deuxième post publié dans la nuit de vendredi à samedi, Mehdi Messai a indiqué "avoir déposé plainte dans la journée du vendredi après une visite médicale".