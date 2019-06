Seine-Saint-Denis : un adolescent blessé d'un coup de ciseaux dans le cou pendant son interpellation, l'IGPN saisie

Un jeune homme de 17 ans a été blessé pendant son interpellation, le week-end dernier. Les versions des faits diffèrent.

La "police des polices" a été saisie après la blessure au cou avec une paire de ciseaux d'un jeune homme de 17 ans lors de son interpellation, samedi 22 juin à Vaujours, en Seine-Saint-Denis, a appris franceinfo auprès de la préfecture de police de Paris. D'après la police, cette blessure, légère, est accidentelle.

Un contrôle qui dégénère

Les faits remontent au samedi 22 juin. Une patrouille de la brigade anticriminalité (BAC) contrôle un groupe de jeunes, suspectés d'avoir proféré des insultes à leur passage. Les récits divergent ensuite radicalement, selon les sources.

L'un des jeunes, cité par Le Point, affirme qu'un major de police s'est avancé vers lui avec une paire de ciseaux, lui plantant "dans la gorge, à la droite de la pomme d'Adam".

De son côté, la police évoque une interpellation musclée. Le jeune homme "menaçait et insultait les policiers". "Au cours de son interpellation, le jeune homme se rebellait et était blessé par une paire de ciseaux qu'il avait en sa possession", indique la préfecture de police de Paris.

Le jeune et son père placés en garde à vue

Toujours selon la police, le père de l'individu arrive à son tour sur les lieux et "menace" également les policiers. Le jeune homme a été pris en charge par les pompiers, et a été conduit par précaution à l'hôpital, même si la plaie était peu profonde et ne présentait pas de danger. Une fois soigné, le jeune homme a été placé en garde à vue.

Le père du jeune homme a été également placé en garde à vue après avoir été interpellé à son domicile, dans la matinée du dimanche 23 juin.

Le policier mis en cause a quant à lui porté plainte pour "outrage" et "menaces de mort". Selon nos informations, aucune plainte n'a été déposée pour l'instant par le jeune homme.