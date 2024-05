Seine-Saint-Denis : deux hommes tués à Sevran, 48 heures après un règlement de comptes lié au narcotrafic

Deux hommes ont été tués par balles dimanche 5 mai à Sevran, moins de 48 heures après une fusillade liée au narcotrafic qui avait fait un mort et plusieurs blessés graves dans cette ville de Seine-Saint-Denis, a appris France Télévisions de sources policière et judiciaire. Les deux victimes étaient âgés de 33 et 35 ans. Pour l'instant, le parquet ne fait aucun lien entre la fusillade de vendredi et ces nouveaux tirs, même s'il s'agit d'une hypothèse au regard du contexte. La brigade criminelle va être saisie pour faire la lumière sur cet enchaînement de violences.

Dans la nuit de vendredi à samedi, un homme de 28 ans avait déjà été tué et quatre autres blessés lors d'une fusillade dans la cité des Beaudottes, quartier emblématique de cette ville pauvre de la banlieue nord de Paris. Trois autres blessés par balles s'étaient également présentés à l'hôpital plus tard dans la nuit. "C'est forcément un règlement de comptes lié au trafic de stupéfiants", avait réagi Stéphane Blanchet, maire DVG de la ville. Il avait fustigé une "économie parallèle qu'il faut attaquer avec des moyens qui soient à la hauteur".

Sur place, 25 douilles de 7.62, un calibre notamment utilisé pour les armes de type Kalachnikov, avaient été retrouvées. Après Marseille, Sevran avait fait l'objet d'une opération anti-drogue "place nette XXL" le 25 mars dans l'objectif de porter un coup d'arrêt aux trafics. Dans cette ville, le point de deal de la cité Rougemont avait été "éradiqué", a assuré la préfecture de police.