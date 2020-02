Seine-Maritime : une mère en garde à vue pour avoir enlevé son enfant qui devait être placé

La mère a été placée en garde à vue pour "soustraction de mineurs par ascendant".

Une mère de 35 ans a été placée en garde à vue à Rouen, en Seine-Maritime, pour avoir enlevé son enfant le jour où il devait être placé, rapporte France Bleu Normandie confirmant une information du Parisien. Le dispositif "Alerte enlèvement" a failli être déclenché. Cet épisode intervient quelques jours après la mort de la petite Vanille, enlevée et tuée par sa mère à Angers.

Le juge aux affaires familiales avait décidé, lundi 10 février, de retirer la garde du garçon de 4 ans et demi à sa mère, et de la placer sous la responsabilité de l'aide sociale à l'enfance du département. Le lendemain, les services sociaux, accompagnés par la police, se sont présentés au domicile familial de Darnétal pour récupérer l'enfant. La mère et son fils étaient introuvables.

Inquiètes pour la santé et la sécurité de l'enfant, les autorités judiciaires étaient sur le point de déclencher le dispositif "Alerte enlèvement" quand la jeune femme a été repérée et interpellée à Elbeuf. L'enfant est sain et sauf. La mère a été placée en garde à vue pour "soustraction de mineurs par ascendant".