Seine-Maritime : une jeune femme de 23 ans portée disparue au Havre depuis la nuit de la Saint-Sylvestre

Une jeune femme de 23 ans est portée disparue au Havre depuis la nuit du Nouvel An, a appris mardi 2 décembre franceinfo auprès du frère de la jeune femme. Maëva est sortie pour fêter le passage à la nouvelle année avec des amis. Elle a été vue pour la dernière fois vers 4h du matin, dans la nuit de dimanche à lundi, sur le parking du Decathlon des Docks Vauban. Elle n'est pas rentrée chez elle ensuite.

Selon le frère de la jeune femme, Christophe, contacté par France Bleu Normandie et par franceinfo, sa sœur est sortie dans le quartier des boîtes de nuit près des docks du Havre pour fêter le Nouvel An avec deux amis. Toujours selon le frère de Maëva, le groupe s'est ensuite séparé. Les deux amis en question sont arrivés à l'appartement de la jeune femme. Ne la voyant pas arriver, ils l'ont appelée. Maëva leur a dit qu'elle arrivait mais n'a jamais franchi la porte de l'appartement. Selon la grande soeur de la jeune femme, Stéphanie, "ce sont ses deux amis qui ont contacté la police".

Une enquête ouverte par la police

Sa famille a diffusé un appel à témoins sur les réseaux sociaux et dans les médias. Le parquet de Rouen confirme mardi à France Bleu Normandie qu'une enquête est ouverte pour "disparition inquiétante". Au moment de sa disparition, Maëva portait un blouson kaki et un pantalon noir. Elle mesure 1m78 et porte un tatouage avec un cœur et un avion sur le poignet.

Les personnes disposant d'informations peuvent contacter la police en faisant le 17 ou le frère de Maëva au 06 59 94 59 22.