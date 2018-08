Seine-Maritime : ivre, un chauffeur routier fait des embardées, des automobilistes se mettent en travers pour l'arrêter

Le conducteur avait 3,4 grammes d’alcool par litre de sang.

Un chauffeur routier qui faisait des embardées sur la route entre Rouen et Dieppe, en Seine-Maritime, a été forcé de s’arrêter grâce à des automobilistes inquiets, rapporte France Bleu Normandie jeudi 30 août. Le conducteur du poids lourd roulait avec plus de trois grammes d’alcool par litre de sang.

Le conducteur portugais avait pour mission de décharger la cargaison de son camion à Dieppe, mardi. Depuis Rouen, il a emprunté l’A151 et s’est engagé sur la nationale 27, en zigzaguant. Certains automobilistes ont décidé d’alerter les gendarmes, d’autres de passer à l’action, en stoppant le camion. Plusieurs d'entre eux se sont placés devant le poids lourd, pour lui barrer la route à hauteur de la commune de Tôtes, le temps que le gendarmes arrivent et procèdent à un contrôle d’alcoolémie. Résultat : 3,4 grammes d’alcool par litre de sang à la descente du poids lourd, 2,78 grammes un quart d’heure plus tard.

"On a évité une tragédie"

"Vous imaginez si le camion avait été jusqu’au port de Dieppe et à la zone commerciale. On a évité une tragédie", ont confié les gendarmes à France Bleu Normandie. Le routier a été placé en garde à vue mardi soir, puis relâché après le paiement d’une amende de 1 800 euros. Il s'est vu retirer son permis de conduire pendant six mois. Il a également interdiction de rouler sur le territoire français. C'est un des salariés de l’entreprise portugaise qui est venu récupérer le camion de son collègue qui était immobilisé.