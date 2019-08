Seine-et-Marne : une réaction chimique dans une usine à Samois-sur-Seine fait onze blessés dont deux graves

Deux personnes ont subi de graves brûlures chimiques et ont été évacuées vers des hôpitaux, l'une héliportée à l'hôpital Percy de Clamart (Hauts-de-Seine) et l'autre dirigée vers l'hôpital de Fontainebleau.

Un réaction chimique violente dans le laboratoire de l'usine Corning de Samois-sur-Seine (Seine-et-Marne) a fait onze blessés dont deux graves mercredi 28 août, a appris franceinfo auprès des pompiers et via le compte Twitter de la préfecture. 150 personnes ont été évacuées. "Les secours sont sur place", précise également la préfecture. L'entreprise produit du verre industriel.

La réaction chimique a dégagé des vapeurs et des résidus liquides, ont précisé les pompiers. Deux personnes ont subi de graves brûlures chimiques. Elles ont été évacuées vers des hôpitaux, l'une héliportée à l'hôpital Percy de Clamart (Hauts-de-Seine) et l'autre dirigée vers l'hôpital de Fontainebleau. Les blessés légers étaient en cours de prise en charge à 11h30, selon les pompiers. Les sapeurs-pompiers étaient toujours sur place pour sécuriser le site avec l'aide de l'entreprise et de la préfecture.