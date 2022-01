Seine-et-Marne : ce que l'on sait de la mort d'un enfant de 10 ans retrouvé dans une valise

La découverte a eu lieu à Ferrières-en-Brie, en Seine-et-Marne, jeudi 27 janvier. Un enfant de 10 ans a été retrouvé mort dans une valise, au lendemain de sa disparition avec sa mère du domicile familial, a appris franceinfo auprès de la procureure de la République de Meaux, confirmant une information du journal Le Parisien et de BFMTV. Voici ce que l'on sait de cette macabre découverte.

Une disparition signalée mercredi soir

Le père de l'enfant, "inquiet" de l'absence à leur domicile du garçon et de sa mère "alors qu'il rentrait du travail", a signalé leur disparition mercredi vers 19 heures au commissariat de Lagny-sur-Marne, a expliqué la procureure de Meaux Laureline Peyrefitte. "Les constatations effectuées le soir même dans le pavillon familial permettaient de confirmer le caractère très inquiétant de cette disparition, notamment à raison de la présence de taches de sang", précise le communiqué du parquet.

Des recherches lancées dans la nuit

Face à ces constatations, le parquet de Meaux a décidé "de saisir de la suite des investigations la direction régionale de la police judiciaire de Versailles" et a ouvert une enquête pour "enlèvement et séquestration". Un "dipositif important de recherches" a été lancé dans la nuit de mercredi à jeudi, incluant "des services de pompiers et de police, de brigades canines, fluviales et de drones", détaille le communiqué de la procureure.

Le corps retrouvé près du domicile

Les recherches se sont poursuivies jeudi matin, jusqu'à la découverte, "en fin de matinée", du corps sans vie de l'enfant de 10 ans. Celui-ci était "caché dans une valise à roulettes, dans une benne à gravats à une centaine de mètres du pavillon familial", a annoncé la procureure de Meaux. D'après Le Parisien, un chien de la brigade canine des sapeurs-pompiers "a marqué devant le conteneur, menant à la macabre découverte". Le corps de l'enfant "présentait plusieurs lésions graves, très vraisemblablement provoquées par arme blanche", a poursuivi Laureline Peyrefitte dans son communiqué. Une autopsie est prévue vendredi pour déterminer les circonstances de sa mort.

La mère toujours recherchée

La mère de cet enfant, âgée de 33 ans, "est toujours très activement recherchée", d'après le parquet de Meaux. Ces recherches se poursuivent avec des CRS, des policiers de Lagny-sur-Marne et des drones en appui, selon les informations de franceinfo. Plusieurs sources contactées par Le Parisien et 20 Minutes ont décrit cette femme comme "fragile" psychologiquement.

Une enquête pour "homicide volontaire sur mineur de 15 ans" a été ouverte, après une première enquête pour "enlèvement et séquestration. La brigade criminelle de la police judiciaire de Versailles est saisie. Contactée par Le Parisien, la maire de Ferrières-en-Brie, Mireille Munch, a fait part de sa "vive émotion".